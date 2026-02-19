يونيسف: مقتل 15 طفلا على الأقل في قصف بمسيّرة على غرب كردفان بالسودان الاثنين

قُتل 15 طفلا على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف مخيما للنازحين في مدينة السنوط بغرب كردفان بالسودان، وفق ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ليل الأربعاء.



وأكدت يونيسف في بيان أن "التقارير تفيد بأن 15 طفلًا على الأقل قُتلوا وأصيب 10 آخرون جراء قصف بطائرة مسيّرة على مخيم للنازحين" وقع الاثنين، من دون تحديد الجهة المسؤولة عنه.