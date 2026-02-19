السفير الإيراني يعلن اختتام مهمته في لبنان ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي

أعلن السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني في منشور على منصة "إكس" أنه أختتم مهمته الرسمية في لبنان.وقال: "انطلاقاً من روح الثلاثية الذهبية جيش وشعب ومقاومة، عملتُ على تدعيم جسور التواصل مع كافة الأطياف الرسمية والروحية والسياسية".وأضاف: "سعيتُ لرفع التبادل التجاري بين بلدينا وتفعيل الاتفاقيات، لاسيما في المجالات الصحية والثقافية، وقدّمتُ مشاريع وهبات خاصة في قطاع الطاقة".