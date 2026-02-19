الملك تشارلز يعتبر أن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها" على خلفية توقيف شقيقه أندرو

أكد ملك بريطانيا تشارلز الثالث انّ "العدالة يجب أن تأخذ مجراها" بعدما أوقفت الشرطة شقيقه الأمير السابق أندرو للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية.



وجاء في بيان وقّعه الملك تشارلز شخصيا: "ما سيلي الآن هو المسار الكامل والعادل والملائم الذي يجري التحقيق من خلاله في هذه المسألة بالطريقة المناسبة ومن قبل السلطات المختصة".



وأضاف: "في هذا الصدد، وكما قلت من قبل، فإنّهم يحظون بدعمنا وتعاوننا الكاملين"، قبل أن يردف "دعوني أؤكّد بوضوح: العدالة يجب أن تأخذ مجراها".