روس آتوم: روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران

2026-02-19 | 08:45
روس آتوم: روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران
روس آتوم: روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أليكسي ليخاتشيف الرئيس التنفيذي لشركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله اليوم الخميس إن روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران في حال التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء إن مقترح نقل اليورانيوم من إيران، في سياق اتفاق يهدف إلى تهدئة المخاوف الأمريكية، لا يزال مطروحا لكن القرار النهائي بشأنه يعود إلى طهران.

