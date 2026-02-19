فرنسا: فوجئنا بمشاركة المفوضية الأوروبية في اجتماع مجلس السلام

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس فوجئت بإرسال المفوضية الأوروبية لمسؤول للمشاركة في اجتماع مجلس السلام في واشنطن، مضيفا أن المفوضية لا تملك تفويضا لتمثيل الدول الأعضاء.وأضاف المتحدث باسكال كونفافرو للصحفيين أن مجلس السلام، من وجهة نظر باريس، بحاجة إلى إعادة تركيز جهوده على غزة تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي، وأن فرنسا لن تشارك في المجلس حتى يُزال هذا الغموض.وتابع: "فيما يتعلق بالمفوضية الأوروبية ومشاركتها، فإننا في الواقع فوجئنا لأنها لا تملك تفويضا من مجلس (الأمن) للمشاركة".