ترامب: الولايات المتحدة ستمنح "مجلس السلام" 10 مليارات دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستمنح 10 مليارات دولار لـ"مجلس السلام" الذي أسسه لدعم الاستقرار في غزة وتجاهلته دول غربية لطالما كانت تدعم مبادرات واشنطن.



وقال ترامب: "أود أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة ستقدّم مساهمة قدرها عشرة مليارات دولار لمجلس السلام"، وذلك في أول اجتماع للمجلس شارك فيه حوالى عشرين زعيما من حول العالم، إلى جانب العديد من المسؤولين الكبار.