ترامب يدعو إيران لإبرام "صفقة مجدية" وإلا "ستحدث أمور سيئة"
أخبار دولية
2026-02-19 | 10:38
ترامب يدعو إيران لإبرام "صفقة مجدية" وإلا "ستحدث أمور سيئة"
حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران على إبرام "صفقة مجدية" فيما يواصل الحشد العسكري في الشرق الأوسط والتهديد بشن هجوم على الجمهورية الإسلامية.
وقال ترامب في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام": "لقد ثبت على مر السنين أنه ليس من السهل التوصل إلى صفقة مجدية مع إيران. علينا أن نتوصل إلى صفقة مجدية وإلا ستحدث أمور سيئة".
وحذّر من أن واشنطن "قد تضطر إلى اتخاذ خطوة أبعد" في غياب اتفاق، مضيفا "ستكتشفون ذلك خلال الأيام العشرة القادمة على الأرجح".
وقال الرئيس الأميركي إن الأيام العشرة المقبلة ستكشف ما اذا كان التوصل الى اتفاق مع إيران ممكنا، بعدما دعا طهران الى إبرام "صفقة مجدية" في المباحثات الجارية بين البلدين، والا مواجهة "أمور سيئة".
وأضاف: "علينا ربما الذهاب خطوة أبعد، أو ربما لا، أو ربما نبرم اتفاقا. ستكتشفون ذلك على الأرجح خلال الأيام العشرة المقبلة".
ترامب: الولايات المتحدة ستمنح "مجلس السلام" 10 مليارات دولار
نتنياهو: إيران ستواجه ردا "لا يمكنها تصوره" إن هاجمت إسرائيل
