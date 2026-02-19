ترامب يدعو إيران لإبرام "صفقة مجدية" وإلا "ستحدث أمور سيئة"

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران على إبرام "صفقة مجدية" فيما يواصل الحشد العسكري في الشرق الأوسط والتهديد بشن هجوم على الجمهورية الإسلامية.



وقال ترامب في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام": "لقد ثبت على مر السنين أنه ليس من السهل التوصل إلى صفقة مجدية مع إيران. علينا أن نتوصل إلى صفقة مجدية وإلا ستحدث أمور سيئة".



وحذّر من أن واشنطن "قد تضطر إلى اتخاذ خطوة أبعد" في غياب اتفاق، مضيفا "ستكتشفون ذلك خلال الأيام العشرة القادمة على الأرجح".



وأضاف: "علينا ربما الذهاب خطوة أبعد، أو ربما لا، أو ربما نبرم اتفاقا. ستكتشفون ذلك على الأرجح خلال الأيام العشرة المقبلة".