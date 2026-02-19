النرويج تستضيف اجتماعا للجنة معنية بالفلسطينيين ولن تنضم لمجلس ترامب للسلام

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أن النرويج تعتزم استضافة اجتماع في فصل الربيع للجنة الاتصال المؤقتة المعنية بالفلسطينيين، والتي تقودها أوسلو منذ عقود، لكنها لن تنضم إلى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.