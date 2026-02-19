صندوق النقد: استعادة النمو الاقتصادي في لبنان تتطلب إصلاحات شاملة

أعلن صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد اللبناني أبدى مرونة رغم الصراعات في المنطقة، إذ ساهم قطاع السياحة في جانب من الانتعاش، إلا أن استعادة النمو تتطلب إصلاحات شاملة.



وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن الصندوق لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية التي طلبت برنامجا مدعوما من الصندوق في مارس آذار 2025، وهو ما شمل إرسال فريق من خبراء الصندوق إلى بيروت مطلع فبراير شباط.



وأضافت أن المباحثات تركزت على قضيتين رئيسيتين، وهما الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل.