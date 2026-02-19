رئيس قازاخستان: سنرسل وحدات عسكرية إلى قوة تحقيق الاستقرار في غزة

أعلن رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن بلاده ستنشر وحدات عسكرية، بما في ذلك وحدات طبية، في قوة دولية جديدة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.



وتحدث توكاييف خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن حيث قال ترامب إن الدول تعهدت بتقديم سبعة مليارات دولار لغزة.