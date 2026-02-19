الرئيس الإندونيسي: سنساهم بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة غزة

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في خلال اجتماع لمجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس أن جاكرتا ستساهم بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة أمنية دولية لحماية غزة.