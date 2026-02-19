الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء محادثات انضمام أوكرانيا "في أقرب وقت"

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الخميس أن التكتل يتطلع لبدء محادثات العضوية مع أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، لكنه لم يحدد موعدا.



وصرح كوستا للصحافيين خلال زيارة إلى أوسلو "نريد أن نتمكن، في أقرب وقت ممكن، من بدء المفاوضات رسميا والمضي قدما في عملية التوسع".



أضاف "لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سيتم في عام 2027 أو حتى في 2026 أو لاحقا، ولكن المهم هو ألا نفقد الزخم".



تقدمت كييف بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أشهر قليلة من الغزو الروسي في عام 2022، على أمل تحقيق اندماج سريع. وعادة ما يستغرق هذا الإجراء سنوات عديدة.



وتنص الخطة الأميركية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول كانون الثاني 2027، رغم أن الخبراء يعتبرون أن هذا التاريخ غير واقعي.

