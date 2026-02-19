"واشنطن بوست": ترامب مستعدّ لشنّ هجوم على إيران

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبدو مستعدة لشن هجوم عسكري موسع على إيران، في وقت يحشد فيه البنتاغون قوة ضاربة كبيرة في الشرق الأوسط.



وفق الصحيفة، أفاد مسؤولون مطلعون بأن الترسانة التي يجري تجميعها منذ أسابيع، تنتظر وصول حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفنها الحربية المرافقة، وذلك بعد أن مدد القادة العسكريون، الأسبوع الماضي، فترة انتشارها وأمروا السفن بالتوجه إلى المنطقة من البحر الكاريبي.

وأضاف المسؤولون أن السفن كانت تقترب من مضيق جبل طارق، ما يجعل تنفيذ الهجوم ممكنا في غضون أيام. وأكد المسؤولون أن الإدارة تريد أن يعلم الجميع أنها تعزز قدراتها القتالية في المنطقة، مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد وافق على عمل عسكري، وفقا لمصادر مطلعة.