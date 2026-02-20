الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 5000 امرأة وفتاة في أوكرانيا منذ 2022

أعلنت صوفيا كالتورب، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن أكثر من خمسة آلاف امرأة وفتاة قُتلن في أوكرانيا وأن 14 ألفا أصبن بجروح منذ بدء الغزو الروسي الشامل في شباط 2022.