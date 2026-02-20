مخاوف من مقتل 8 إثر سقوط حافلة تقل سياحا صينيين في بحيرة بايكال الروسية

أعلن إيغور كوبزيف حاكم منطقة إيركوتسك الروسية اليوم الجمعة عبر قناته على تطبيق تيليغرام أن من المحتمل أن يكون سبعة سياح صينيين وسائق قد لقوا حتفهم بعد أن سقطت الحافلة التي كانوا يستقلونها لدى سيرها على سطح متجمد من بحيرة بايكال في سيبيريا في الماء عندما انكسر الجليد تحتها.



وأشار إلى أن سائحا تمكن من النجاة وتتواصل عمليات البحث عن الآخرين. والبحيرة التي تقع شمالي منغوليا هي الأعمق في العالم ووجهة سياحية شهيرة.



وأعلن مكتب الادعاء العام في منطقة إيركوتسك فتح قضية جنائية في الواقعة وبدء التحقيق في ملابسات الحادث.



وارتفع عدد السياح الصينيين في روسيا ارتفاعا كبيرا في السنوات الماضية وسط تقارب سياسي بين البلدين والشراكة الاستراتيجية "غير المحدودة" التي أعلن عنها العام الماضي، مع تطبيق نظام السفر المتبادل دون تأشيرة.