المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما ضد رسوم ترامب الجمركية

خلصت المحكمة العليا الأميركية إلى أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب التجارة العالمية، لتعرقل بذلك أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.



وصدر الحكم عن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بستة مقابل ثلاثة أصوات وجاء فيه أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".