ترامب يقول إنه يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك في رد مقتضب الجمعة على سؤال وجهته صحافية في البيت الأبيض.



وردا على سؤال: "هل تدرسون توجيه ضربة محدودة إذا لم تبرم إيران اتفاقا؟"، صرح ترامب "كل ما يمكنني قوله ... إنني أدرس هذا الأمر".