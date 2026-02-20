الأخبار
متحدث عسكري: الجيش الإسرائيلي "متأهب" في مواجهة إيران ولكن لا تغيير في التعليمات
أخبار دولية
2026-02-20 | 10:46
متحدث عسكري: الجيش الإسرائيلي "متأهب" في مواجهة إيران ولكن لا تغيير في التعليمات
أعلن المتحدث باسم الجيش أن القوات الاسرائيلية "متأهبة" في مواجهة إيران، ولكن لا تغيير في التعليمات بالنسبة الى السكان.
وقال الجنرال إيفي ديفرين في تصريح مصور: "نتابع من كثب التطورات الإقليمية ونرصد بانتباه النقاش العلني حول إيران. جيش الدفاع متأهب" و"عيوننا مفتوحة في كل الاتجاهات، والإصبع على الزناد اكثر من أي وقت في مواجهة أي تغيير في الواقع العملاني"، لكنه أكد أن "ليس هناك أي تغيير في التعليمات".
أخبار دولية
عسكري:
الجيش
الإسرائيلي
"متأهب"
مواجهة
إيران
تغيير
التعليمات
