إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام

أعلنت إيران أنها تعتزم إعداد مسودة اتفاق بشأن برنامجها النووي لتقديمها إلى الولايات المتحدة "خلال يومين أو ثلاثة"، وذلك في حين يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.



وبعد جولة محادثات عقدها الطرفان مطلع الأسبوع، قال ترامب إنه سيمنح نفسه مهلة تراوح بين "عشرة" إلى "خمسة عشر يوما" لتحديد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكنا، أو ما إذا كان سيلجأ إلى القوة.



وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في في مقابلة مع برنامج "مورنينغ جو" (أم أس أن بي سي سابقا) بُثّت الجمعة قائلا: "أودّ أن أؤكد أولا أنه لا يوجد أي إنذار نهائي. نحن نناقش ببساطة كيفية التوصل سريعا إلى اتفاق، وهذا أمر يصبّ في مصلحة الطرفين".



وقال عراقجي إن "الخطوة التالية بالنسبة إلي هي تقديم مسودة لاتفاق ممكن التوصل إليه إلى نظرائي في الولايات المتحدة. أعتقد أنها ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة أيام، وبعد المصادقة النهائية من رؤسائي، سيتم تسليمها لستيف ويتكوف".