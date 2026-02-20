زيلينسكي لـ"أ.ف.ب": أوكرانيا "لا تخسر الحرب"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الاوكراني استعاد السيطرة على 300 كلم مربع في هجوم مضاد لا يزال مستمرا في جنوب البلاد.



وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "اليوم، استطيع تهنئة جيشنا قبل كل شيء لأنه حتى الآن، تم تحرير 300 كلم مربع"، لافتا الى أن هذا الامر يشكل جزءا من "خطط أوسع نطاقا" لدى كييف.



وأكد أن كييف "لا تخسر الحرب" الراهنة ضد موسكو وأن نتيجتها لا تزال غير مؤكدة.



وقال: "لا يمكن القول إننا نخسر الحرب، بصراحة، نحن بالتأكيد لا نخسرها. السؤال هو هل سننتصر؟ نعم، هذا هو السؤال، لكنه سؤال له ثمن باهظ جدا".



وأشار الى أن الولايات المتحدة وروسيا تطلبان من اوكرانيا أن تسحب قواتها تماما من منطقتها الشرقية في دونباس لإنهاء الحرب.



وأعلن الرئيس الأوكراني أن كييف تريد انتشار قوات دولية مكلفة ضمان وقف إطلاق النار في حال التوصل اليه، "عند مسافة قريبة من خطة الجبهة".



وقال: "نأمل ان نرى القوة على مسافة قريبة من خط الجبهة. طبعا، لا أحد يريد أن يكون على خطة الجبهة"، رغم أن "الاوكرانيين يريدون أن يكون شركاؤنا الى جانبنا" عند هذا الخط.

