مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يزور الصين بين 31 آذار و2 نيسان

أعلن مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيزور الصين بين 31 آذار والثاني من نيسان.



وأكد الرئيس الجمهوري في الرابع من شباط بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ أن العلاقات بين واشنطن وبكين "جيدة للغاية".