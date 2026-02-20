ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10%

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيفرض تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10 بالمئة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.



وفي تصريحات للصحافيين بعد أن قضت المحكمة العليا بأن تعرفاته الجمركية الدولية الشاملة غير قانونية، قال ترامب إنه سيفرض تعرفات جمركية بديلة.



وأضاف أن "قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحا، وليس العكس".