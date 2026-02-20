حماس تبدي انفتاحا على قوة حفظ سلام في غزة لكنها ترفض "تدخلا في الشأن الداخلي"

أعلن المتحدث باسم حماس حازم قاسم ان الحركة لا تمانع وجود قوة دولية لحفظ السلام في غزة، لكنها ترفض أي تدخل "في الشأن الداخلي" للقطاع.وصرح قاسم لوكالة فرانس برس: "موقفنا من القوات الدولية واضح: نريد قوات حفظ سلام تراقب وقف إطلاق النار وتضمن تنفيذه، وتشكل حاجزا بين جيش الاحتلال وأهلنا في القطاع، ولا تتدخل فى الشأن الداخلي في غزة".واضاف: "تدريب قوات الشرطة الفلسطينية ضمن إطارها الوطني لا مشكلة فيه لحفظ الأمن الداخلي في القطاع ومواجهة الفوضى التي يحاول الاحتلال وميليشياته خلقها".