الجيش الأميركي يعلن قصف سفينة في شرق المحيط الهادئ: كانت تشارك في عمليات تهريب مخدرات

أعلن الجيش الأميركي أنه قصف سفينة في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال، في أحدث واقعة من هذا النوع خلال الأشهر القليلة الماضية.



وتشيد إدارة الرئيس دونالد ترامب بنجاحها في تدمير سفن يشتبه في تهريبها للمخدرات في المنطقة.



وقال الجيش في منشور على منصة إكس إن السفينة كانت "تشارك في عمليات تهريب مخدرات".