واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين في الحكومة التشيلية
أخبار دولية
2026-02-21 | 01:03
واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين في الحكومة التشيلية
أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على تأشيرات دخول ثلاثة مسؤولين حكوميين تشيليين من بينهم وزير النقل والاتصالات، في ظل توترات مع الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس غابريال بوريك.
ولم تكشف واشنطن هوية هؤلاء المسؤولين، لكن وزير النقل والاتصالات التشيلي خوان كارلوس مونيوز قال في مقطع فيديو أرسل إلى الصحافة إنه كان من بين المستهدفين بالعقوبات.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: "لقد عرّضوا البنى التحتية الحيوية للاتصالات للخطر وقوّضوا الأمن الإقليمي" من دون تقديم تفاصيل بشأن هذه البنى التحتية.
أما سبب هذه العقوبات فهو أن شركتين صينيتين لم يتم تحديدهما تقدمتا بطلب للحصول على إذن "لتركيب كابل بحري يربط الساحل التشيلي بهونغ كونغ"، وفق ما أفاد وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين بعد اجتماع مع السفير الأميركي في سانتياغو براندون جود.
وقال لصحافيين: "تعتقد حكومة الولايات المتحدة أن هذا الكابل قد يشكّل، بطريقة أو بأخرى، تهديدا لأمنها"، مشيرا إلى أن المبادرة لا تزال في مرحلة التقييم.
من جهته، قال بوريك خلال زيارة لجزيرة الفصح في المحيط الهادئ: "هذا الإجراء التعسفي والأحادي الجانب والمفاجئ، من وجهة نظرنا، ليس له أي مبرر".
وأضاف على منصة إكس: "نحن لا نقبل أن يملي علينا أحد ما يمكننا فعله أو ما لا يمكننا فعله خارج نطاق القانون والإطار القانوني".
وأشارت الحكومة التشيلية إلى أنها لم تُبلَّغ بهوية المسؤولين الآخرين اللذين فرضت عقوبات عليهما.
الجيش الأميركي يعلن قصف سفينة في شرق المحيط الهادئ: كانت تشارك في عمليات تهريب مخدرات
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية
أخبار دولية
2025-12-17
البيت الأبيض: ترامب يفرض مزيدا من القيود على دخول الأجانب إلى أميركا
أخبار دولية
2025-12-17
البيت الأبيض: ترامب يفرض مزيدا من القيود على دخول الأجانب إلى أميركا
0
أخبار دولية
2025-12-24
واشنطن تفرض حظرا على التأشيرات لمفوض أوروبي سابق وأربعة آخرين بسبب قواعد التكنولوجيا
أخبار دولية
2025-12-24
واشنطن تفرض حظرا على التأشيرات لمفوض أوروبي سابق وأربعة آخرين بسبب قواعد التكنولوجيا
0
أخبار دولية
2026-01-16
كارني: الصين ستسمح للسياح الكنديين بدخول أراضيها من دون تأشيرات
أخبار دولية
2026-01-16
كارني: الصين ستسمح للسياح الكنديين بدخول أراضيها من دون تأشيرات
0
آخر الأخبار
2026-01-11
الأونروا: يجب رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا
آخر الأخبار
2026-01-11
الأونروا: يجب رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا
0
أخبار دولية
03:33
صربيا توصي رعاياها بمغادرة إيران "بأسرع وقت ممكن"
أخبار دولية
03:33
صربيا توصي رعاياها بمغادرة إيران "بأسرع وقت ممكن"
0
أخبار دولية
01:22
ترامب يعتزم إزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية المتقدمة
أخبار دولية
01:22
ترامب يعتزم إزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية المتقدمة
0
أخبار دولية
01:18
عاصفة ثلجية في النمسا... مقتل 5 أشخاص وتعطل حركة النقل
أخبار دولية
01:18
عاصفة ثلجية في النمسا... مقتل 5 أشخاص وتعطل حركة النقل
0
أخبار دولية
01:11
إدارة ترامب تدين "الإرهاب" في فرنسا بعد مقتل ناشط يميني متطرف
أخبار دولية
01:11
إدارة ترامب تدين "الإرهاب" في فرنسا بعد مقتل ناشط يميني متطرف
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-23
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-23
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
0
صحة وتغذية
2026-02-17
صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2026-02-17
صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
منوعات
11:52
تسوية بملايين الدولارات في قضية إبستين… تطور صادم يكشف حجم التعويضات وهذه التفاصيل
منوعات
11:52
تسوية بملايين الدولارات في قضية إبستين… تطور صادم يكشف حجم التعويضات وهذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
0
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
0
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
0
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
1
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
2
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
3
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
4
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
5
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
6
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
7
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
8
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
