عاصفة ثلجية في النمسا... مقتل 5 أشخاص وتعطل حركة النقل

أخبار دولية
2026-02-21 | 01:18
مشاهدات عالية
عاصفة ثلجية في النمسا... مقتل 5 أشخاص وتعطل حركة النقل

ضربت عاصفة ثلجية كبيرة النمسا الجمعة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وبفوضى في حركة النقل، وفق ما قال مسؤولون.
     
وأفادت الشرطة بأن رجلا يبلغ 53 عاما لقي حتفه بعدما سقط عليه محراث ثلج في "مجمع سكني" في مدينة لينس الشمالية، فيما قُتل أربعة متزلجين في انهيارات ثلجية في منطقة تيرول.
     
وناشدت سلطات تيرول المتزلجين الابتعاد عن المنحدرات غير الممهدة، بعدما ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في النمسا هذا الشتاء إلى 21 قتيلا. وأكدت السلطات أن الخطر سيبقى مرتفعا لأيام.
     
وتساقطت الثلوج بسماكة تصل إلى 40 سنتيمترا على البلاد الواقعة في جبال الألب منذ الخميس، ما أدى إلى إصدار تحذيرات لجنوب شرق النمسا، ولا سيما في المنطقة المحيطة بمدينة غراتس.
 

     
وفي فيينا، استؤنفت حركة الطيران التي عُلّقت طوال صباح الجمعة، بحلول منتصف اليوم.
     
وأُغلق الطريق الدائري الخارجي للعاصمة (A21) لساعات فيما أصبحت أجزاء من الطريق السريع غير قابلة للوصول بسبب تراكم الثلوج والشاحنات المتوقفة وانخفاض مستوى الرؤية، كما أوضحت الرابطة الوطنية للسيارات على موقعها الإلكتروني.
     
وأبلغت شركات الكهرباء عن انقطاع التيار في العديد من المناطق في جنوب البلاد وشرقها، بما فيها ستيريا حيث انقطعت الكهرباء عن 30 ألف منزل.
     
وفي سلوفينيا المجاورة، تضرر 40 ألف منزل وفق وسائل إعلام محلية أفادت أيضا بحدوث اضطرابات كبيرة في شمال شرق البلاد.
 
 

أخبار دولية

عاصفة ثلجية

النمسا

