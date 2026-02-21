عاصفة ثلجية في النمسا... مقتل 5 أشخاص وتعطل حركة النقل

ضربت عاصفة ثلجية كبيرة النمسا الجمعة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وبفوضى في حركة النقل، وفق ما قال مسؤولون.



وأفادت الشرطة بأن رجلا يبلغ 53 عاما لقي حتفه بعدما سقط عليه محراث ثلج في "مجمع سكني" في مدينة لينس الشمالية، فيما قُتل أربعة متزلجين في انهيارات ثلجية في منطقة تيرول.



وناشدت سلطات تيرول المتزلجين الابتعاد عن المنحدرات غير الممهدة، بعدما ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في النمسا هذا الشتاء إلى 21 قتيلا. وأكدت السلطات أن الخطر سيبقى مرتفعا لأيام.



وتساقطت الثلوج بسماكة تصل إلى 40 سنتيمترا على البلاد الواقعة في جبال الألب منذ الخميس، ما أدى إلى إصدار تحذيرات لجنوب شرق النمسا، ولا سيما في المنطقة المحيطة بمدينة غراتس.