ترامب يعتزم إزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية المتقدمة

أخبار دولية
2026-02-21 | 01:22
مشاهدات عالية
ترامب يعتزم إزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية المتقدمة
ترامب يعتزم إزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية المتقدمة

أكّدت الحكومة الفيتنامية أنها تلقت تعهدا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.
     
والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام دونالد ترامب الجمعة بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.
     
ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة في البلاد، يليه منصب الرئيس.
     
وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: "قال دونالد ترامب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريبا من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية".
     
وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حاليا على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 20% على المنتجات الفيتامية.
     
وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

أخبار دولية

ترامب

فيتنام

تو لام

