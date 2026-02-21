الأخبار
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
أخبار دولية
2026-02-21 | 04:19
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في البلدان الديمقراطية.
وقال في المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس: "ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون. من الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية".
وأعلن أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة، وأن فرنسا ستواصل تصدير منتجاتها.
أخبار دولية
ماكرون
المحكمة العليا الأميركية
الرسوم الجمركية
التالي
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
مودي يعلن توقيع اتفاق بين الهند والبرازيل حول المعادن النادرة
السابق
آخر الأخبار
13:30
ترامب: لدينا خيارات بديلة بعد قرار المحكمة العليا بخصوص الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
13:30
ترامب: لدينا خيارات بديلة بعد قرار المحكمة العليا بخصوص الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
10:26
المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما ضد رسوم ترامب الجمركية
أخبار دولية
10:26
المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما ضد رسوم ترامب الجمركية
0
آخر الأخبار
2026-01-12
ترامب: إذا قضت المحكمة العليا ضدنا في قضية الرسوم الجمركية فستكون هناك فوضى كاملة
آخر الأخبار
2026-01-12
ترامب: إذا قضت المحكمة العليا ضدنا في قضية الرسوم الجمركية فستكون هناك فوضى كاملة
0
أخبار دولية
2025-12-05
المحكمة العليا الأميركية ستنظر في مرسوم ترامب بشأن إلغاء حق المواطنة بالولادة
أخبار دولية
2025-12-05
المحكمة العليا الأميركية ستنظر في مرسوم ترامب بشأن إلغاء حق المواطنة بالولادة
أخبار دولية
06:43
صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران
أخبار دولية
06:43
صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران
0
أخبار دولية
05:52
رئيس مجلس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من عراقجي... وتأكيد استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
أخبار دولية
05:52
رئيس مجلس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من عراقجي... وتأكيد استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
0
أخبار دولية
05:29
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
أخبار دولية
05:29
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
04:05
مودي يعلن توقيع اتفاق بين الهند والبرازيل حول المعادن النادرة
أخبار دولية
04:05
مودي يعلن توقيع اتفاق بين الهند والبرازيل حول المعادن النادرة
أخبار لبنان
05:41
السفير السعودي أقام إفطارا لدريان ومفتي المناطق: حان الوقت ليرتاح لبنان من أزماته
أخبار لبنان
05:41
السفير السعودي أقام إفطارا لدريان ومفتي المناطق: حان الوقت ليرتاح لبنان من أزماته
0
أمن وقضاء
05:05
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
05:05
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
0
أخبار دولية
00:55
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية
أخبار دولية
00:55
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية
0
أخبار دولية
04:19
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
أخبار دولية
04:19
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
07:36
تصعيدٌ إسرائيلي تجاه لبنان... سقوط عدد من الشهداء في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
07:36
تصعيدٌ إسرائيلي تجاه لبنان... سقوط عدد من الشهداء في البقاع
0
أخبار لبنان
06:40
حسن عز الدين: حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي
أخبار لبنان
06:40
حسن عز الدين: حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي
0
أخبار لبنان
06:34
جعجع: الانتخابات النيابية "حاصلة لا محالة"
أخبار لبنان
06:34
جعجع: الانتخابات النيابية "حاصلة لا محالة"
0
أخبار دولية
04:19
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
أخبار دولية
04:19
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
00:47
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%
أخبار دولية
00:47
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
0
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
1
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
2
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
3
أخبار دولية
05:29
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
أخبار دولية
05:29
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
4
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
5
أمن وقضاء
05:05
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
05:05
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
6
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
7
خبر عاجل
13:50
6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك
خبر عاجل
13:50
6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك
8
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
