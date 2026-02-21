ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في البلدان الديمقراطية.



وقال في المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس: "ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون. من الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية".



وأعلن أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة، وأن فرنسا ستواصل تصدير منتجاتها.