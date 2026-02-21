مودي يعلن توقيع اتفاق بين الهند والبرازيل حول المعادن النادرة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده والبرازيل وقعتا اتفاقا حول المعادن النادرة، وذلك إثر محادثات أجراها في نيودلهي مع الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.وأشار مودي الى أن هذا الاتفاق "خطوة رئيسية نحو بناء سلاسل إمداد تتصف بالمرونة".