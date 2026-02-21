الأخبار
مودي يعلن توقيع اتفاق بين الهند والبرازيل حول المعادن النادرة

أخبار دولية
2026-02-21 | 04:05
مودي يعلن توقيع اتفاق بين الهند والبرازيل حول المعادن النادرة
0min
مودي يعلن توقيع اتفاق بين الهند والبرازيل حول المعادن النادرة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده والبرازيل وقعتا اتفاقا حول المعادن النادرة، وذلك إثر محادثات أجراها في نيودلهي مع الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
     
وأشار مودي الى أن هذا الاتفاق "خطوة رئيسية نحو بناء سلاسل إمداد تتصف بالمرونة".
 

أخبار دولية

ناريندرا مودي

اتفاق

الهند

البرازيل

المعادن النادرة

