رئيس مجلس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من عراقجي... وتأكيد استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.



وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتأكيد استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وجدد رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاتصال، دعم دولة قطر للجهود كافة الهادفة الى خفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.