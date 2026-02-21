الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس مجلس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من عراقجي... وتأكيد استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

أخبار دولية
2026-02-21 | 05:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس مجلس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من عراقجي... وتأكيد استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس مجلس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من عراقجي... وتأكيد استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتأكيد استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاتصال، دعم دولة قطر للجهود كافة الهادفة الى خفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.
 

أخبار دولية

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

عباس عراقجي

قطر

الولايات المتحدة

إيران

LBCI التالي
صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-30

وزير الخارجية التركي: ندعو الولايات المتحدة وإيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-16

عراقجي: سألتقي بوزير الخارجية العماني قبل بدء المفاوضات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة غدا الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
2026-01-30

تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-05

اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:43

صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران

LBCI
أخبار دولية
05:29

حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
04:19

ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

LBCI
أخبار دولية
04:05

مودي يعلن توقيع اتفاق بين الهند والبرازيل حول المعادن النادرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-28

الجزيرة: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

LBCI
حال الطقس
2025-10-29

طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله

LBCI
أخبار دولية
2025-12-16

غازي حمد: إسرائيل تلاعبت بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم تترك بندا منه إلا خرقته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-17

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-02-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:36

تصعيدٌ إسرائيلي تجاه لبنان... سقوط عدد من الشهداء في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
06:40

حسن عز الدين: حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي

LBCI
أخبار لبنان
06:34

جعجع: الانتخابات النيابية "حاصلة لا محالة"

LBCI
أخبار دولية
04:19

ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

LBCI
أخبار دولية
00:47

ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:08

استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة

LBCI
أخبار دولية
05:29

حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
02:23

أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
01:59

هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة

LBCI
أمن وقضاء
05:05

متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به

LBCI
خبر عاجل
00:58

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال

LBCI
خبر عاجل
13:50

6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
07:42

تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More