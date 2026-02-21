صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران

طلبت صربيا والسويد من رعاياهما مغادرة إيران، في ظل التهديد الأميركي بشن هجوم على الجمهورية الإسلامية.



وكتبت وزارة الخارجية الصربية على موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي أنه "بسبب تصاعد التوتر ومخاطر تدهور الوضع الأمني، نوصي جميع مواطني جمهورية صربيا الموجودين في جمهورية إيران الإسلامية بمغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن".



وفي ستوكهولم، شددت وزيرة الخارجية السويدية مالمر ستينرغارد عبر منصة اكس على "الدعوة الصارمة الموجهة للمواطنين السويديين الموجودين راهنا في إيران إلى مغادرتها"، وكذلك "تجنب السفر" اليها.

