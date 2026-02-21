الأخبار
مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة

أخبار دولية
2026-02-21 | 13:02
مشاهدات عالية
آخر الأخبار

LBCI
فنّ
07:20

النجمة المصرية دينا الشربيني: "أتمنى تكوين عائلة يوماً ما"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن

LBCI
آخر الأخبار
07:00

نتنياهو: نهدف إلى إنشاء محور من الدول التي ترى الواقع والتحديات من منظور واحد في مواجهة المحاور المتطرفة

LBCI
صحة وتغذية
07:00

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويقطع الشهية... دراسة جديدة تكشف عن مكوّن غذائي بفوائد صحية مذهلة

LBCI
أخبار دولية
06:58

فرنسا ستستدعي السفير الأميركي إثر موقف واشنطن من مقتل ناشط يميني متطرف

LBCI
أخبار دولية
06:46

وزير الدفاع الدنماركي: غرينلاند لا تحتاج إلى سفينة مستشفى أميركية

LBCI
أخبار دولية
05:06

روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:42

مسؤول إيراني لرويترز: نختلف مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات

LBCI
منوعات
04:00

سيارة وجوائز بانتظاركم… اكتشفوا ما يُخبّئه "ليالي زمان" في فوروم دو بيروت (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-17

صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
أمن وقضاء
07:44

قوى الأمن: توقيف مطلوب متورّط بسرقة منازل ومحال في جبل لبنان والاعتداء على قاصر

LBCI
أخبار دولية
03:22

ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية

LBCI
أخبار دولية
13:39

ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

إليكم ثمن العقوبات على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:02

مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
حال الطقس
02:14

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

LBCI
أخبار دولية
00:11

تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:42

تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد

LBCI
أمن وقضاء
03:27

جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أخبار لبنان
09:07

البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
04:35

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها

