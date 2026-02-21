ترامب: رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيرفع الرسوم الجمركية الموقتة على الواردات من كل الدول تقريبا إلى 15 بالمئة بدلا من 10 بالمئة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانونا، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية رسوم سابقة فرضها الرئيس.



وأعلن ترامب أمس الجمعة فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 بالمئة عقب قرار المحكمة الذي قضى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم المرتفعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.



وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، والذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 بالمئة، ولكنه يشترط موافقة الكونجرس لتمديدها بعد 150 يوما. ولم يسبق لأي رئيس أن لجأ إلى المادة 122، وربما يؤدي استخدامها إلى مزيد من الطعون القانونية.



وأثار خبراء في التجارة ومسؤولون بالكونغرس شكوكا في إمكانية موافقة الكونغرس الذي يتمتع بأغلبية من الجمهوريين على تمديد هذه الرسوم، نظرا لاستطلاعات الرأي التي تظهر زيادة أعداد الأميركيين الذين يلقون بمسؤولية زيادة الأسعار على هذه الرسوم.