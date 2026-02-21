وكالة الأنباء الإماراتية: إحباط هجمات إلكترونية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات اليوم السبت بإحباط هجمات إلكترونية منظمة استهدفت البنية التحتية الرقمية بالبلاد وقطاعاتها الحيوية.



وذكرت الوكالة أن "الهجمات شملت محاولات لاختراق الشبكات ونشر برمجيات الفدية إضافة إلى عمليات التصيد الإلكتروني الممنهجة التي استهدفت المنصات الوطنية، إضافة إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة".



ولم تذكر الوكالة اسم الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات.