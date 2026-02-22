قبيل الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي... كييف تتعرض لقصف صاروخي

سمع دوي انفجارات صباح الأحد في كييف بعدما كانت السلطات حذّرت من خطر هجوم بصواريخ بالستية، قبل يومين من الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي.



وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية "حالة تأهب جوي في كييف بسبب تهديد العدو باستخدام الأسلحة البالستية"، وذلك قبل سماع دوي الانفجارات قرابة الساعة 04,00 بالتوقيت المحلي (02,00 بتوقيت غرينتش)، وطلبت من السكان البقاء في الملاجئ حتى يتم رفع حالة التأهب.



وبعدها، أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية تيمور تكاتشنكو على تلغرام أن "العدو يهاجم العاصمة بالأسلحة البالستية".



وأعلنت القوات الجوية حالة التأهب في كل أنحاء الأراضي الأوكرانية بسبب خطر الصواريخ.

