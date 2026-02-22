الأخبار
ترامب: سأرسل سفينة مستشفى إلى غرينلاند
أخبار دولية
2026-02-22 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب: سأرسل سفينة مستشفى إلى غرينلاند
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرسل سفينة مستشفى إلى غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم ذاتي كان يهدد الرئيس الأميركي بالسيطرة عليها.
وتسببت تصريحات ترامب بشأن الاستيلاء على غرينلاند بتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والدنمارك، بينما سلط الانتباه العالمي على القطب الشمالي مع إصراره على أن غرينلاند الغنية بالمعادن، منطقة حيوية لأمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وجه روسيا والصين.
وأشار ترامب الى أن السفينة ستعالج العديد من "المرضى" في غرينلاند، من دون تقديم تفاصيل حول من كان يشير إليه أو عدد الأشخاص الذين ستساعدهم السفينة.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "سنرسل سفينة مستشفى رائعة إلى غرينلاند لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك"، مضيفا: "إنها في طريقها!!!".
وتضمن منشوره صورة واضحة أنها أنجزت بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر سفينة "يو إس إن إس ميرسي" التي يبلغ طولها 272 مترا والتي تتمركز عادة في جنوب كاليفورنيا، وهي تبحر باتجاه جبال مغطاة بالثلوج في الأفق.
ولم يتّضح ما إذا كانت تلك هي السفينة الفعلية التي أرسلت إلى غرينلاند.
وبعدما هدد بالاستيلاء عليها بالقوة، توقف ترامب عن تهديداته بعد توقيع اتفاق إطاري مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يهدف إلى تعزيز النفوذ الأميركي وتمهيد الطريق لإجراء محادثات بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة.
أخبار دولية
ترامب
سفينة
مستشفى
غرينلاند
