أرض الصومال مستعدة لمنح واشنطن نفاذا إلى معادنها وقواعد عسكرية فيها
أخبار دولية
2026-02-22 | 02:44
أرض الصومال مستعدة لمنح واشنطن نفاذا إلى معادنها وقواعد عسكرية فيها
أبدت أرض الصومال استعدادها لمنح الولايات المتحدة امتيازا في استغلال معادنها وإقامة قواعد عسكرية فيها، وفق ما أعلن وزير في الجمهورية المعلنة من طرف واحد لوكالة فرانس برس.
وقال وزير شؤون الرئاسة خضر حسين عبدي: "إننا مستعدون لمنح الولايات المتحدة حقوقا حصرية (في مجال المناجم). كما أننا منفتحون على فكرة عرض قواعد عسكرية على الولايات المتحدة".
وتسعى الجمهورية التي أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في 1991، للحصول على اعتراف بها، بعدما كانت إسرائيل أول من اعترف بها "دولة مستقلة ذات سيادة" في أواخر كانون الأول.
أخبار دولية
أرض الصوما
واشنطن
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية
آخر الأخبار
2026-01-06
مسؤول كبير في أرض الصومال: وزير الخارجية الإسرائيليّ سيلتقي برئيس أرض الصومال اليوم
2026-01-06
أخبار دولية
2026-01-01
إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية
2026-01-01
أخبار دولية
2026-02-17
اردوغان: اعتراف إسرائيل بمنطقة أرض الصومال لا يفيد أحدا
2026-02-17
أخبار دولية
2026-02-03
حاكم منطقة أرض الصومال: نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل
2026-02-03
أخبار دولية
06:58
فرنسا ستستدعي السفير الأميركي إثر موقف واشنطن من مقتل ناشط يميني متطرف
06:58
أخبار دولية
06:46
وزير الدفاع الدنماركي: غرينلاند لا تحتاج إلى سفينة مستشفى أميركية
06:46
أخبار دولية
05:06
روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا
05:06
أخبار دولية
04:42
مسؤول إيراني لرويترز: نختلف مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات
04:42
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
2026-02-20
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-19
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
2026-02-19
آخر الأخبار
23:57
أكسيوس عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: العديد من المقربين من ترامب ينصحونه بعدم قصف إيران وأحثه على تجاهلهم
23:57
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة النجاح والمواهب العظيمة لبرج الأسد في 2026... وماذا عن الصعيد العاطفي؟ (فيديو)
2026-01-01
أخبار دولية
03:22
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية
03:22
أخبار دولية
13:39
ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !
13:39
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة
13:37
تقارير نشرة الاخبار
13:22
دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين
13:22
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
13:20
تقارير نشرة الاخبار
13:10
كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟
13:10
أخبار دولية
13:09
إليكم ثمن العقوبات على إيران
13:09
أخبار دولية
13:02
مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة
13:02
تقارير نشرة الاخبار
13:00
ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة
13:00
أمن وقضاء
13:01
توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة
13:01
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
13:20
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
02:14
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
00:11
أخبار لبنان
07:42
تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد
07:42
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
03:27
أخبار لبنان
09:07
البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي
09:07
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
04:35
