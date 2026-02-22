الأخبار
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية

أخبار دولية
2026-02-22 | 03:22
2min
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن الايرانيين ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات الجودة الصناعية. 

وأعرب عن استياء الادارة الأميركية من عدم تراجع طهران تحت الضغوطات الأميركية. 
 
وكشف ويتكوف أن الرئيس دونالد ترامب يتساءل عن سبب عدم "استسلام" إيران أمام الحشد العسكري الأميركي الذي يهدف إلى الضغط عليها للتوصل إلى اتفاق نووي.
         
وفي مقابلة مع لارا ترامب، زوجة نجل دونالد ترامب، على قناة فوكس نيوز، قال ويتكوف إن الرئيس الأميركي "يتساءل" عن موقف إيران بعد أن حذرها من عواقب وخيمة في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق.
     
وأضاف: "لا أريد استخدام كلمة "محبط"، لأنه يدرك أن لديه العديد من البدائل، لكنه يستغرب كيف أنّهم ... لم يستسلموا بعد".
     
وتابع ويتكوف: "لماذا، تحت هذا الضغط، ومع كل هذه القوة البحرية الهائلة هناك، لم يأتوا إلينا ويقولوا: "نعلن أننا لا نريد سلاحا، لذا إليكم ما نحن مستعدون لفعله"؟ ومع ذلك، من الصعب حملهم على ذلك".
     
كما أكد المبعوث الأميركي في المقابلة أنه التقى نجل الشاه السابق رضا بهلوي الذي لم يعد إلى إيران منذ ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بنظام والده.
     
وقال: "التقيته بتوجيه من الرئيس"، من دون الخوض في التفاصيل.
 

أخبار دولية

ستيف ويتكوف

القنابل

الإيرانيون

LBCI
آخر الأخبار
01:10

فوكس نيوز عن ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-11

وكالة: إطلاق أقمار صناعية إيرانية في 28 كانون الأول من روسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-28

ثلاثة أقمار صناعية إيرانية ‍إلى الفضاء

LBCI
آخر الأخبار
00:04

فوكس نيوز عن ويتكوف: الرئيس ترامب متعجب من عدم استسلام الإيرانيين

LBCI
أخبار دولية
06:58

فرنسا ستستدعي السفير الأميركي إثر موقف واشنطن من مقتل ناشط يميني متطرف

LBCI
أخبار دولية
06:46

وزير الدفاع الدنماركي: غرينلاند لا تحتاج إلى سفينة مستشفى أميركية

LBCI
أخبار دولية
05:06

روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:42

مسؤول إيراني لرويترز: نختلف مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات

LBCI
صحف اليوم
2026-01-20

التحضيرات جارية لعقد جلسة تشريعية مرتبطة بالملف الإنتخابي حصراً (الجمهورية)

LBCI
اسرار
2026-02-06

أسرار الصحف 07-02-2026

LBCI
أخبار لبنان
04:34

افرام أعلن تحالفاته الانتخابية في كسروان - جبيل

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-20

عالم أعصاب يكشف معلومات مهمة: هكذا يمكنكم السيطرة على مشاعر القلق والتوتر!

LBCI
أخبار دولية
03:22

ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية

LBCI
أخبار دولية
13:39

ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

إليكم ثمن العقوبات على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:02

مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
حال الطقس
02:14

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

LBCI
أخبار دولية
00:11

تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:42

تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد

LBCI
أمن وقضاء
03:27

جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أخبار لبنان
09:07

البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
04:35

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها

Learn More