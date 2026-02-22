ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن الايرانيين ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات الجودة الصناعية.



وأعرب عن استياء الادارة الأميركية من عدم تراجع طهران تحت الضغوطات الأميركية.

وكشف ويتكوف أن الرئيس دونالد ترامب يتساءل عن سبب عدم "استسلام" إيران أمام الحشد العسكري الأميركي الذي يهدف إلى الضغط عليها للتوصل إلى اتفاق نووي.وفي مقابلة مع لارا ترامب، زوجة نجل دونالد ترامب، على قناة فوكس نيوز، قال ويتكوف إن الرئيس الأميركي "يتساءل" عن موقف إيران بعد أن حذرها من عواقب وخيمة في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق.وأضاف: "لا أريد استخدام كلمة "محبط"، لأنه يدرك أن لديه العديد من البدائل، لكنه يستغرب كيف أنّهم ... لم يستسلموا بعد".وتابع ويتكوف: "لماذا، تحت هذا الضغط، ومع كل هذه القوة البحرية الهائلة هناك، لم يأتوا إلينا ويقولوا: "نعلن أننا لا نريد سلاحا، لذا إليكم ما نحن مستعدون لفعله"؟ ومع ذلك، من الصعب حملهم على ذلك".كما أكد المبعوث الأميركي في المقابلة أنه التقى نجل الشاه السابق رضا بهلوي الذي لم يعد إلى إيران منذ ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بنظام والده.وقال: "التقيته بتوجيه من الرئيس"، من دون الخوض في التفاصيل.