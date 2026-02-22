روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني ومسؤولون محليون أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز تركزت على بنى تحتية للطاقة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.



وأفادوا بأن الضربات التي وقعت خلال الليل استهدفت كييف والمنطقة المحيطة بالعاصمة وميناء أوديسا على البحر الأسود ووسط أوكرانيا.



وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي على إكس إن الضربات استهدفت أيضا مناطق دنيبرو وكيروفوهراد وميكولايف وبولتافا وسومي.



وأشار إلى أن قطاع الطاقة كان الهدف الرئيسي للهجوم، لكن المباني السكنية والسكك الحديدية تضررت أيضا.



واعتبر زيلينسكي أن "موسكو تواصل الاستثمار في الضربات أكثر من الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن روسيا أطلقت منذ يوم الاثنين أكثر من 1300 طائرة مسيرة وأكثر من 1400 قنبلة جوية موجهة و96 صاروخا على أوكرانيا.



وفي وقت لاحق، قالت شركة أوكرينيرغو المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا إن الهجوم الروسي الجديد على قطاع الطاقة تسبب في عمليات قطع طارئ للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، من بينها كييف.