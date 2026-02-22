مسؤول إيراني لرويترز: نختلف مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات

كشف مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران وواشنطن لديهما وجهات نظر مختلفة حول نطاق وآلية رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.



وأشار المسؤول الى أنه من المقرر إجراء محادثات جديدة في أوائل آذار وأنها قد تؤدي إلى اتفاق موقت.