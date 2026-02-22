نتنياهو يعلن أن نظيره الهندي سيصل إسرائيل الأربعاء المقبل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نظيره الهندي ناريندرا مودي سيصل إسرائيل الأربعاء المقبل.



وقال نتنياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء: "يصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى هنا الأربعاء، وسيلقي خطابا في الكنيست، وأنا على يقين من أنكم ستكونون جميعا هناك".



وأشاد نتنياهو بالعلاقات المتنامية بين إسرائيل والهند، قائلا: "لقد أصبح نسيج العلاقات أكثر تماسكا، ومودي آت إلى هنا لتوثيقها بشكل أكبر".



وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية.



وسبق لمودي أن زار إسرائيل كرئيس للوزراء مرة واحدة في عام 2017. وقام نتنياهو بزيارة مماثلة إلى الهند في العام الذي تلاه.