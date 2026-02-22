الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للبحث في تطورات الملف الإيراني... اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر
أخبار دولية
2026-02-22 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
للبحث في تطورات الملف الإيراني... اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر
0
min
للبحث في تطورات الملف الإيراني... اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر
أخبار دولية
الملف الإيراني
اجتماع
مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر
التالي
البابا لاون: السلام في أوكرانيا "لا يمكن تأجيله"
نتنياهو يعلن أن نظيره الهندي سيصل إسرائيل الأربعاء المقبل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:18
رجي الى مجلس حقوق الانسان في جنيف بأجندة سياسية وحقوقية
أخبار دولية
13:18
رجي الى مجلس حقوق الانسان في جنيف بأجندة سياسية وحقوقية
0
أخبار دولية
12:47
المعهد الأميركي للجيوفيزياء: زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا
أخبار دولية
12:47
المعهد الأميركي للجيوفيزياء: زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا
0
أخبار دولية
12:38
فاينانشال تايمز: إيران أبرمت صفقة سرية مع روسيا لتوريد صواريخ محمولة على الكتف
أخبار دولية
12:38
فاينانشال تايمز: إيران أبرمت صفقة سرية مع روسيا لتوريد صواريخ محمولة على الكتف
0
أخبار دولية
12:16
عراقجي يرجح عقد جولة جديدة من المباحثات مع واشطن في جنيف الخميس
أخبار دولية
12:16
عراقجي يرجح عقد جولة جديدة من المباحثات مع واشطن في جنيف الخميس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-11
لودريان من السراي: لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية
أخبار لبنان
2025-09-11
لودريان من السراي: لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية
0
رياضة
2025-12-28
يوفنتوس يلحق بميلان إلى الوصافة موقتا
رياضة
2025-12-28
يوفنتوس يلحق بميلان إلى الوصافة موقتا
0
أخبار لبنان
2026-01-27
ابراهيم نحال: هناك شغور بين 70 و75% في الادارة العامة
أخبار لبنان
2026-01-27
ابراهيم نحال: هناك شغور بين 70 و75% في الادارة العامة
0
خبر عاجل
2026-02-16
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
2026-02-16
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:22
مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:22
مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
2
فنّ
06:44
وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما
فنّ
06:44
وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما
3
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
4
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
5
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
6
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
7
أمن وقضاء
07:07
الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن
أمن وقضاء
07:07
الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن
8
أخبار دولية
00:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري
أخبار دولية
00:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More