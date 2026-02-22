الأخبار
البابا لاون: السلام في أوكرانيا "لا يمكن تأجيله"

أخبار دولية
2026-02-22 | 07:57
البابا لاون: السلام في أوكرانيا "لا يمكن تأجيله"
البابا لاون: السلام في أوكرانيا "لا يمكن تأجيله"

اعتبر البابا لاون الرابع عشر أن السلام في أوكرانيا "لا يمكن تأجيله"، وذلك قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي.
     
وقال في رسالته الأسبوعية إلى المؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "لقد مرت الآن أربع سنوات على بداية الحرب ضد أوكرانيا... كم من الضحايا، وكم من الأرواح والعائلات المحطمة، وكم من الدمار!".
     
وأضاف: "لا يمكن تأجيل السلام، إنه أمر ملح يجب أن يجد مكانا له في القلوب ويُترجم إلى قرارات مسؤولة"، مجددا الدعوة الى "التوصل بدون إبطاء إلى وقف لإطلاق النار، وليتعزز الحوار لفتح الطريق أمام السلام".
     

أخبار دولية

البابا لاون

السلام

أوكرانيا

مقالات ذات صلة

