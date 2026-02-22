ويتكوف: ترامب يتساءل عن سبب عدم "استسلام" إيران حتى الآن

أعلن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس يتساءل عن سبب عدم "استسلام" إيران حتى الآن وعدم موافقتها على كبح برنامجها النووي، في الوقت الذي تحشد فيه واشنطن قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط.





وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة ”فوكس نيوز“ "لا أريد أن أستخدم كلمة 'محبط' لوصفه، لأنه يدرك أن أمامه الكثير من البدائل، لكنه يتساءل عن سبب أنهم لم... لا أريد أن أستخدم كلمة 'يستسلموا'، لكن لماذا لم يستسلموا؟".

وأضاف "لماذا، في ظل هذه الضغوط، ومع وجود كل هذه القوة البحرية الهائلة هناك... لماذا لم يأتوا إلينا ويقولوا 'نعلن أننا لا نريد سلاحا، لذا إليكم ما نحن مستعدون لفعله'؟.. ومع ذلك، من الصعب نوعا ما أن ندفعهم إلى تلك المرحلة".

وذكر ويتكوف "لقد خصبوا اليورانيوم بما يتجاوز بكثير المستوى اللازم للطاقة النووية المدنية. تصل (درجة نقائه) إلى 60 بالمئة... ربما يكونون على بعد أسبوع واحد من حيازة مواد صناعية، بدرجة صناعية صالحة لصنع قنابل، وهذا أمر خطير حقا".

وأوضح مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران وواشنطن لا تزالان مختلفتين في وجهات النظر بشأن تخفيف العقوبات.