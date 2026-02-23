القوات الهندية تقتل ثلاثة مشتبه بهم بالتمرد في كشمير

أسفرت اشتباكات الأحد بين قوات أمنية ومسلحين في الشطر الهندي من كشمير، عن مقتل ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم متمردون، وفق ما أعلن الجيش الهندي، في حادثة هي الثانية من نوعها في هذه المنطقة المتنازع عليها هذا الشهر.وجاء في بيان للجيش أن ثلاثة مسلحين قتلوا في خلال عملية عسكرية في منطقة كيشتوار بعد تلقيه معلومات استخباراتية "موثوقة" عن وجود متمردين في المنطقة.وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت على أسلحة في الموقع.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل ثلاثة مسلحين في عملية عسكرية أخرى في الشطر الهندي من كشمير.