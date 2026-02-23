الأخبار
رئيس بلدية نيويورك يأمر بإغلاق شبكة المواصلات مع بدء عاصفة ثلجية كبرى
2026-02-23
مشاهدات عالية
أمر رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الأحد بإغلاق شبكة المواصلات في المدينة بالكامل باستثناء التنقلات الطارئة، وذلك مع بدء عاصفة ثلجية كبرى في الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة.
وتهيّأ للعاصفة عشرات ملايين الأميركيين، من العاصمة واشنطن حتى ولاية ماين في الشمال، مع توقع تساقط ثلوج تصل سماكتها في بعض المناطق إلى نحو 60 سنتيمترا.
ونبّهت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أن عاصفة ثلجية ستضرب منطقة تمتد من ميريلاند إلى جنوب شرق نيو إنغلاند، ما سيجعل التنقلات "بالغة الخطورة".
في ذروة العاصفة، قد تراوح سماكة الثلوج المتساقطة بين خمسة وثمانية سنتيمترات في الساعة، وفق الهيئة.
ومساء الأحد، وصلت العاصفة إلى نيويورك ما أدى إلى انخفاض الرؤية لدرجة أن ناطحات السحاب في وول ستريت كانت بالكاد مرئية من بروكلين.
ورجّح خبراء الأرصاد حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي بسبب كثافة تساقط الثلوج وهبّات الرياح القوية. واعتبارا من الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي (00,30 بتوقيت غرينتش)، كان ما لا يقل عن 22895 منزلا بدون كهرباء في ولاية نيوجيرزي، وفقا لموقع التتبع poweroutage.us.
وقال ممداني في تصريح لصحافيين إنه اعتبارا من التاسعة ليل الأحد وحتى ظهر الإثنين، ستسري حال طوارئ، يتم بموجبها "إغلاق شوارع مدينة نيويورك وطرقها وجسورها أمام كل أشكال حركة مرور السيارات والشاحنات ودراجات السكوتر والدراجات الكهربائية".
ولفت ممداني إلى أن الإغلاق لن يشمل العاملين الأساسيين ولا التنقلات الطارئة في المدينة التي يتخطى عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.
وقال: "نطلب من سكان نيويورك أن يتجنّبوا كل التنقلات غير الضرورية"، لافتا إلى أن المدينة "لم تشهد في العقد الأخير عاصفة بهذه الشدة".
عاصفة ثلجية في النمسا... مقتل 5 أشخاص وتعطل حركة النقل
عاصفة ثلجية في النمسا... مقتل 5 أشخاص وتعطل حركة النقل
2026-01-24
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
2026-01-26
عاصفة شتوية كبرى تودي بعشرة أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة
عاصفة شتوية كبرى تودي بعشرة أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة
2026-01-03
شبكة أيه بي سي عن مصادر: مادورو نقل جوا إلى نيويورك
شبكة أيه بي سي عن مصادر: مادورو نقل جوا إلى نيويورك
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
08:31
مسؤول: جولة قادمة من محادثات السلام بأوكرانيا قد تعقد مطلع الأسبوع
مسؤول: جولة قادمة من محادثات السلام بأوكرانيا قد تعقد مطلع الأسبوع
07:49
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
07:17
المالكي: نريد حصر السلاح بيد الدولة في العراق ولن نسمح بأي تجاوز على سفارات في العراق
المالكي: نريد حصر السلاح بيد الدولة في العراق ولن نسمح بأي تجاوز على سفارات في العراق
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
2025-11-03
نواف سلام: الحكومة تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصاد منتجٍ ومستدام
نواف سلام: الحكومة تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصاد منتجٍ ومستدام
2026-02-20
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
2026-02-21
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
كتلة تحالف التغيير طالبت مصرف لبنان بالعمل على ملف شركة optimum وتفاصيل العقود التي تمت بينهما
كتلة تحالف التغيير طالبت مصرف لبنان بالعمل على ملف شركة optimum وتفاصيل العقود التي تمت بينهما
07:57
إجتماع مدير عام النقل مع السوريين لمتابعة قضية الشاحنات المبردة بين لبنان وسوريا...
إجتماع مدير عام النقل مع السوريين لمتابعة قضية الشاحنات المبردة بين لبنان وسوريا...
07:55
اجتماع بين البساط وهاني... تأكيد على ضرورة التشدد بالرقابة من دون اي تهاون
اجتماع بين البساط وهاني... تأكيد على ضرورة التشدد بالرقابة من دون اي تهاون
07:54
بارو: الهدف من مؤتمر دعم الجيش هو تمكين لبنان من بناء دولة قوية وذات سيادة
بارو: الهدف من مؤتمر دعم الجيش هو تمكين لبنان من بناء دولة قوية وذات سيادة
07:49
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
06:36
حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني
حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني
04:41
إيران تحذّر من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حتى لو بضربات محدودة "عدوانا"
إيران تحذّر من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حتى لو بضربات محدودة "عدوانا"
02:39
كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران
كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
06:44
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
02:56
بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق
بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق
00:54
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس
10:35
برّي لـ"الشرق الأوسط": الانتخابات النيابية في موعدها
برّي لـ"الشرق الأوسط": الانتخابات النيابية في موعدها
10:00
"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
13:43
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
23:30
أسرار الصحف 23-2-2026
أسرار الصحف 23-2-2026
14:01
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
