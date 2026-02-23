المالكي: نريد حصر السلاح بيد الدولة في العراق ولن نسمح بأي تجاوز على سفارات في العراق

طمأن المرشح لتولي رئاسة الحكومة العراقية نوري المالكي، الأميركيين بأنه يريد حصر السلاح بيد الدولة في العراق.وقال المالكي في حديث لوكالة "فرانس براس" تعليقا على التوتر الإقليمي: "لن نسمح بأي تجاوز على سفارات في العراق".وأشار الى أن العلاقة مع واشنطن ضرورية لنهوض العراق، لافتا الى أن العلاقة مع إيران تقوم على المصالح المشتركة.