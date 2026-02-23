بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق إقرار اتفاق التجارة مع أميركا

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي بصدد تعليق إجراءات التصديق على اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة، وأنه يسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول برنامج الرسوم الجمركية الجديد.



وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قالت زيليانا زوفكو، كبيرة مفاوضي التجارة في مجموعة حزب الشعب الأوروبي، بشأن الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة إن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه خيار آخر" سوى تأجيل إجراءات التصديق على الاتفاقية لحين اتضاح الموقف.



ومجموعة حزب الشعب الأوروبي المنتمية ليمين الوسط هي أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي.