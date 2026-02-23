مسؤول: جولة قادمة من محادثات السلام بأوكرانيا قد تعقد مطلع الأسبوع

أعلن كيريلو بودانوف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين أنه من الممكن عقد جولة أخرى من المحادثات الرامية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا في مطلع الأسبوع القادم.



وفي تعليقات لموقع نوفيني لايف عندما سئل عن الجولة القادمة من المحادثات، قال بودانوف: "أعتقد أنها ستعقد بنهاية الأسبوع (مطلع الأسبوع القادم)".



وذكر بودانوف أن العملية المقبلة لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تتم خلال الأسبوع الجاري، وأنها قد تكون أكبر من العملية السابقة عندما تبادلت الدولتان 157 أسير حرب لكل منهما، لكنه لم يكشف عن أعداد.