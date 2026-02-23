واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن الوزارة أمرت بإجلاء موظفي السفارة الأميركية في بيروت غير المعنيين بالطوارئ وأفراد أسرهم.



وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته إن وزير الخارجية ماركو روبيو لا يزال يعتزم السفر إلى إسرائيل، لكن الجدول الزمني للزيارة قد يتغير.

